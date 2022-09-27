美國激進升息的利空持續發酵，引爆全球新一波股災。台股匯昨(26日)雙殺，國安基金防線13,928點失守。美股今天收黑，道瓊正式墜入熊市，根據統計，台股加權指數今年累計跌幅已達24.37％，上市櫃市值合計蒸發14.76兆元，以開戶人數計算，平均每位股民帳上虧損123.54萬元，後續考驗國安基金後續的護盤能力。

不敵美國聯準會（Fed）的鷹派聲明，以及台美利差的進一步擴大，股匯同步崩跌，新台幣兌美元匯率26日逼近32字頭，寫下2017年元月以來新低，台股在台積電大跌拖累下，加權指數一舉摜破國安基金防線13,928點，終場大跌340點，以13,778點作收、下跌2.41％，再創今年新低，國安基金締造的1,547點反彈行情全數吐回。

據悉，國安基金原本26日希望能收斂跌幅在300點以內，但最後一盤殺出153億元的神秘賣單，硬是把指數壓回40多點。另據側面了解，國安基金近三個月來，已進場買進台股達數十億元。知情人士指出，國安基金接下來將以更強的力道護市，此外，公股行庫在上周聯準會升息前後，已再度接到來自「上面的」指令加入護市行列，原則上每日可有買有賣，但希望每日能維持「淨買超」。

國安基金執行秘書阮清華信心喊話，台股不論從本益比、上市櫃公司獲利來看，都有一定的基本面，股民要有信心，國安基金除了在場內護盤，也會跨部會合作採取相關措施聯手安定股市。金管會主委黃天牧則表示，已備妥措施，將密切觀察未來幾天國際股市、台股的發展，必要時就會祭出適當的措施。

萬寶投顧董事長朱成志認為，由於新台幣匯市升貶過於極端，在9月失守31大關後加速貶值，但新台幣與美元指數雙雙來到關鍵轉折位置，包含美股、新台幣匯率及美元指數作為影響台股走勢的三大外在因素，投資人應多加留意後續變化；另外不同台股在7月低點前美股已提前落底，美股道瓊指數領先跌破前低，更考驗國安基金後續的護盤能力。