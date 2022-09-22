輝達近期發表最新次世代Ada Lovelace架構繪圖處理器（GPU），售價比前一代貴了7%到29%不等，在全球晶片價格崩盤、消費需求疲弱之際，新一代GPU價格大漲，引起不少玩家反彈。對此，輝達執行長黃仁勳表示，因為「摩爾定律已死」，該公司顯卡只好跟著漲價，他認為晶片成本每隔一段時間就降價的時代已經結束。

據MarketWatch報導，周三（21日）黃仁勳在一場視訊記者會上指出，輝達旗艦顯卡「RTX 4090」定價1599美元，預定於10月12日上市；中階顯卡「RTX 4080」售價為899美元，將於11月開賣、明年1月底大量上架。

關於網路流傳價格上漲，兩代顯卡售價比較如下：

RTX 4090定價1599美元，比2020年發售的上一代3090顯卡貴了7%，至於3090升級版在百思買的售價為1100 美元，之後降為900美元。而RTX 4080售價為899美元，比2020年開賣的上一代3080顯卡高出29%。

在遊戲卡強勁需求之下，Lovelace接替2020年5月推出的Ampere架構，而Ampere架構的遊戲顯卡是在2020年9月上架。

面對玩家抱怨定價太貴，黃仁勳認為，調漲後的價格很合理，因為Lovelace架構能支持輝達跨入元宇宙(metaverse)領域。他強調，目前12吋矽晶圓價格比過去貴了很多，不是只漲一點點，是驚人暴漲。

黃仁勳更透露，摩爾定律已死，如今無法每兩年以同樣成本提供2倍效能，換句話說，晶片成本每隔一段時間就降價的時代已經結束。他說，「運算不是晶片的問題，而是軟體和晶片的問題。」