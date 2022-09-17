台股好不容易有驚無險送走了裴洛西女士，卻始終趕不走鮑爾這位鷹爪。8/26全球央行大會根本是獵殺多頭大會，全球股市一陣屍速列車才剛在9/6踩住煞車，眼看美國九月底升息三碼已成共識，但又深怕FED再鷹浪穿腦趕盡殺絕。這股低氣壓，著實讓人想大吼一聲：「鮑爾，別鬧了！」

FED的葫蘆裡，難道真的只賣多頭絕命丹？

美國十一月大選將至，市場咸認降通膨才是選民關心，即便提高失業率、犧牲經濟成長也在所不惜。因為要把核心CPI年增率降到聯邦目標2.5%以下，顯然猶如八年抗戰的艱難。鷹式升息之路似乎盼不到盡頭……

若筆者告訴大家：「世上最容易被對作的事，就是牢不可破的共識」、「明年Q2有降息空間」，會不會被狂噓洗版？因為我不認為美國才剛經歷新冠疫情的無法工作，現在可以忍受經濟衰退的失業再起；再者揮舞著降通膨的大纛，就可以擄獲選民芳心，這種一廂情願的說法，至少華爾街女股神伍德就第一個跳出來抗議。

但反對者是狗吠火車，就如同八月初裴洛西事件，即便筆者再怎麼論述本質上與1995年的差別，還是阻止不了有些人賠售房產移民的決心。直到近期，拜讀邱志昌博士的「回到未來：將肯定FED現在、反通膨戰術高明」一文，才終於有種相見恨晚的心有戚戚焉，確認FED葫蘆裡裝的，不是絕命丹，而是忘情水。

給我一杯忘情水，還我多頭不流淚

全球通膨形成有三部曲：濫觴於去年中的疫情封港，成就在今年三月的俄烏開戰，登頂於六月的中國封城。這畢竟是天災人禍，但並非不可逆，七月以來布油與糧食價格都已下滑反映這個推論，惟工薪與房租的僵固定會讓CPI驟降產生遞延效應。

圖一是筆者認為FED真正的核心思維，亦即輸入型的通膨不可怕，等供給曲線S’回復S水準即可。但過早鬆懈引發的需求推升才是通膨黑洞的來源。一旦D’形成後，價格將二次螺旋式上揚形成猶如颱風的藤原效應。

於是乎FED一切置經濟於死地的鷹式作派，就可以理解為嚇阻與壓抑需求的不得已而為之，而非不顧資本市場的顢頇與傲慢。或許讓市場喝下這杯忘情水，斬斷對鴿式升息與提早降息的所有預期，才會真正讓需求絕情棄愛，達到降通膨的目的，而不用在乎是否一定要降到2.5%以下。

新古典經濟學派信奉的是「理性預期」，強調所有被預期到的財政與貨幣政策終將失效。言下之意若FED是想降通膨而經濟軟著陸，則現在就得反向引導市場往鷹式升息與硬著陸形成牢不可破的信仰，未來不被預期的政策才會形成突襲效果。

圖二是法人機構永豐期貨對未來美國FED升息的預測表，依序為：九月升息三碼、十一月一碼、十二月一碼，年底利率預估值為4%；而明年第一季共升息一碼至高峰4.25%，第二季則開始降息，完全符合筆者上述的預估。

若以此為藍圖來規畫指數，8/26全球央行年會後跌至9/6這一段，僅視為Ｂ波反彈中的調整浪，而非回檔波；Ｂ波反彈滿足點仍有極大機會挑戰萬六以上水準，時間則以十一月為轉折月。而美台大選過後研判在缺少政府誘因下股市傾向Ｃ波回檔，低點循2015年不破底模式，底部滿足時間落在Q1(因為Q2將降息，緊縮政策結束)，之後隨著降息開始股市緩步回升，在資金行情回歸下避免走向全年衰退之路。易言之，從現在到明年Q1，用大箱型區間代替長空格局，這就是本文所謂的忘情水與不流淚。

今年操作法門：在有限的空間，作利潤極大化追求

今年多事之秋，但截至目前為止，曾創新高的族群共包括：生技、汽車零組件、電動車、IPC及網通這五大主產業，一來代表台幣貶值下有匯兌收益的中小型股是主流，二來則是下肥上瘦與去年迥異的產業特性。

距年底大選只剩二個月，如何掌握Ｂ波反彈青春最後的尾巴？筆者認為政策加持與營收成長是選股不二法門，精選個股如下：

「元晶」(6443)：三大利基加身，一是俄烏戰後德國加速太陽能佈建，但矽晶圓產地中國新疆遭全球抵制，以致矽晶圓缺料報價上漲，漲價潮延燒到中游模組業；二是美國推動4300億美元「通膨削減法案」，第一個響應的大型企業First Solar，近期股價創今年高，為美股中最強之一，勢必帶動國內相關股；三則是元晶繼Q2切入特斯拉屋頂型太陽能板後，近期又洽談SpaceX供應鏈，預計明年初出貨，訂單能見度上看到明年Q1，具中期趨勢保護。

此股三大法人同買，八月營收年增57%連續十二個月業績成長，技術面為頭肩底成型攻擊結構，並為本波台股太陽能股指標領頭羊。

「建漢」(3062)：承上月專欄，基本面成長趨勢看法不變外，技術面仍為大箱型格局，目前處箱型下緣。但更好的現象是八月營收創今年新高、年增仍有翻倍表現，以此預估Q3應有虧轉盈機會，配合九月籌碼較八月籌碼更形安定(融資減肥)，股價有強大契機坐三望四。

本文作者：林友銘

(本文摘自《理財周刊1151期》)