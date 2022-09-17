新北土城4車連環撞 7人士受傷送醫
新北土城4車連環撞 7人士受傷送醫

新北市土城區擺接堡路、柑城橋前，今17日下午2時許發生4輛自小客車連續追撞事故，造成駕駛及乘客2男5女肢體擦挫傷，皆輕傷意識清醒，分別送往板橋亞東醫院、土城長庚醫院、三峽恩主公醫院，詳細事故有待進一步調查釐清。

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