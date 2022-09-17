新北土城「4車連環撞」現場照曝光 7人肢體擦挫傷送醫 16:152022/09/17 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北土城4車連環撞 7人士受傷送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北土城4車連環撞 7人士受傷送醫 新北市土城區擺接堡路、柑城橋前，今17日下午2時許發生4輛自小客車連續追撞事故，造成駕駛及乘客2男5女肢體擦挫傷，皆輕傷意識清醒，分別送往板橋亞東醫院、土城長庚醫院、三峽恩主公醫院，詳細事故有待進一步調查釐清。 小貨車墜落三峽30米深山坡 2人被吊掛救起受傷送醫 大車行駛山區用路人心驚驚 和平警宣導安全駕車 金門機車深夜撞2路人 前縣府祕書長後送台灣 #發生 #事故 #北土城 #4車連環撞 #受傷送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵空拍機巡視邊坡 平溪線恢復通車 14:042022/09/14 生活 偵防車路口擦撞重機「騎士受傷送醫」旗山分局長獲報趕赴醫院慰問 22:112022/09/16 社會 國1台南路段4車連環撞！男子噴飛20m送醫不治 09:052022/09/17 社會 萬里火燒車！轎車自撞電桿起火 乘客遭燒成焦屍 07:512022/09/14 社會 中油石門供油中心工安事故 油罐車輾過工人大腿 16:152022/09/15 社會 國1台南路段4車連環撞！1人噴飛無生命跡象 06:142022/09/17 社會 花蓮市中華路平交道 增設障礙物自動偵測 17:012022/09/14 生活 國道「插隊」失控衝護欄2車撞翻 後方駕駛這決定逃過1劫 23:012022/09/16 社會 苗可麗瘦身戀愛隨緣自虧長蜘蛛網 04:102022/09/15 娛樂新聞 雷軍自曝37歲已財務自由 曝小米涉足造車內幕 12:242022/09/16 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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