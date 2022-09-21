國1接國8匝道貨櫃車翻覆！ 阻礙通行封閉出口 14:482022/09/21 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1接國8匝道貨櫃車翻覆！ 阻礙通行封閉出口。（翻攝高速公路1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1北向台南系統匯國8西向出口21日中午發生貨櫃車翻覆事故，1輛貨櫃車翻覆占據車道，警消人員獲報後立即前往處理，目前管制封閉出口環道進行處理，詳細事故原因仍待警方調查釐清。 囂張畫面曝光！南二監黑衣人「接風」大哥 放炮還譙警三字經 祖孫遇野放東卯山黑熊 叔叔隔海令「射殺埋屍」 無良三代下場曝光 921大震時「你在做什麼？」網友好奇提問回應超熱烈 #貨櫃車 #國1 #國8 #封閉 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1台南路段4車連環撞！1人噴飛無生命跡象 06:142022/09/17 社會 國1台南路段4車連環撞！男子噴飛20m送醫不治 09:052022/09/17 社會 台東6.8強震震到日本 美、日發布海嘯警報 沖繩海嘯恐達1公尺 15:122022/09/18 國際 中橫靈甫橋段坍方封閉不通行 預計最快明早搶通 16:102022/09/19 社會 台61線西濱「梧棲到伸港段」9／16夜間起至9／17中午南下封閉施工 17:442022/09/14 生活 梧棲貨櫃車轉彎GG了 大貨櫃翻覆橫躺路面 12:512022/09/20 社會 國慶連假車多 高公局曝好走時段 18:362022/09/16 生活 花蓮市十六股大橋太彈跳 單向封閉置換伸縮縫 17:242022/09/15 生活 基隆大貨車90度翻覆 疑過彎失去重心 11:372022/09/12 社會 民進黨力推18歲公民權 國民黨：掩蓋執政6年青年政策缺失 12:222022/09/17 政治 國民黨組「青年挺18戰隊」全台7區衝18歲公民權修憲複決票 12:182022/09/13 政治 地震災情 鹿野鄉寶華橋斷裂結構錯位 緊急封閉 23:502022/09/17 生活 明志陸橋使用率低 19日起封閉30天試辦行人專用保護時相 17:122022/09/16 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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