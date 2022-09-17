關卡「震天動地」讓孩童感受1至7級震度變化，並學習趴下、掩護、穩住地震保命3步驟。（桃園市消防局提供／陳夢茹桃園傳真）

防疫不忘防災，桃園市消防局第一大隊趁疫情降溫期間、適逢國家防災月，選於今天（17日）在桃園防災教育館舉辦「防震防火宣導暨消防體驗營」，讓孩童從玩樂中激發學習動機，吸引上百名孩童到參與，尤其孩童在體驗讓搜救犬尋找並進行吠叫定位時，現場更是驚呼連連，氣氛相當熱絡。

今天的活動以消防局吉祥物「桃消豹」搭配手繪消防員製作活動看板、闖關貼紙及闖關體驗卡，增添活動色彩，更結合特搜大隊的搜救犬進行震災搜索表演，除了有領犬員指揮搜救犬做出各種指令動作外，孩童還能躲藏起來，體驗讓搜救犬找出後進行吠叫定位，讓現場家長不禁驚呼連連，孩童更是迫不及待想跟搜救犬互動合照。

中路分隊長許翠珊表示，活動主題包括「與繩同行」利用繩索讓孩童斜降體驗消防救助技能；「防災歷險記」利用打彈珠檯隨機選題進行防災知識機智問答；「消防勇士」孩童穿著消防衣完成射水、翻輪胎及敲捶擊器等消防任務；「妙手回春」使用CPR節拍器讓孩童學習CPR按壓速率；「震天動地」讓孩童感受1至7級震度變化，並學習趴下、掩護、穩住地震保命3步驟等闖關活動。

消防局第一大隊大隊長賴志忠說，防災重於救災、離災優於防災，盼藉由一系列防震防火宣導活動，能增加孩童願意學習正確防災知識的動力，使防災知識技能向下紮根，同時也能讓陪同的家長一併學習相關專業防災知識，進而提升居家安全，遠離災害。