網球天王費德勒（Roger Federer）的傳奇職業生涯即將畫下句點，他前半段以君臨天下的氣勢統治網壇，後半段遇上勁敵納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇（Novak Djokovic）讓他長期陷入苦戰，但也因為這兩人的出現才進一步成就費德勒在網壇的不朽地位。

美媒《Bleacher Report》在2010年的一篇專文指出，費德勒出道正逢前代球王山普拉斯（Pete Sampras）生涯後期。山普拉斯的全盛時期在1990年代，可謂90年代第一人，但當時還有宿敵阿格西（Andre Agassi）的存在而更像是「雙王」時代。

費德勒2003年崛起之後，網壇真正成為費德勒一人獨霸的局面，儘管周圍還有東山再起的阿格西、俄國球王沙芬（Marat Safin）、澳洲球王休伊特（Lleyton Hewitt）、美國球王羅迪克（Andy Roddick）之類的強敵，但整體而言沒人擁有費德勒那種程度的統治力，甚至不在同一等級。因此不斷有人質疑費德勒「只是稱霸了一個比較弱的時代」。該篇專文甚至看衰費德勒的後勢，認為他長期安逸導致不思進取。

結果出乎意料，費德勒狀態維持得非常好，加上2011年喬柯維奇崛起， 網壇屢屢演出精彩的天王對決。在獲得同等份量的對手之後，費德勒的歷史評價大幅提升，他證明自己生涯後期仍能在兩大高手的夾殺下持續登頂。好比拳王阿里（Muhammad Ali）在重量級領域享有崇高地位，一大原因是他生存在傳奇名將輩出的時代，偉大的拳王不怕打輸只怕沒有對手。同理納達爾、喬柯維奇的登場並未減損費德勒的光輝，反而讓他的歷史評價更加穩固。