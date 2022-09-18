進入地震活躍期！台東6.4強震「元凶」找到了 氣象局：餘震恐長達1個月

台東關山6.4強震震撼全台，氣象局表示這是今年第二大地震，起因是中央山脈底下的斷層擠壓導致強震，今年截至目前全台規模6以上的地震有6起，而6.4強震的餘震截至早上9點有47個，已漸漸趨緩。

氣象局地震中心課長陳達毅指出，台東關山6.4強震震度6強，是震度改制後發生的最大震度，花蓮富里震度也達到5強，整個台東的震度都在5弱以上，是今年第二大地震，目前餘震47個，餘震頻率及規模已漸漸趨緩。

陳達毅指出，台灣受到菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓，有許多斷層，初判6.4強震與附近池上斷層較無關連，而是與中央山脈底下的斷層比較有關，因為受不了應力的擠壓，產生6.4地震。中央山脈的斷層系統長度長，一直都有地震活動，只是過去關山這段比較安靜，49年來方圓15公里內規模大於5只有7次，所以這個地方的地震比較特別。

陳達毅指出，餘震可持續一個月，規模3的地震還會持續發生。而花蓮餘震與主震位置相近列為餘震，高雄地震屬於另一個系統，未列餘震。至於後面是否還有更大地震，沒有這跡象，因為餘震已慢慢趨緩。但他指出6.4強震後，板塊的應力作用會重新調配，高雄桃源地震或多或少也受該起主震影響，誘發地震，但偏向背景地震活動，不須太緊張。