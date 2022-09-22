桃園市八德運動中心羽球場館天花板日前因台東強震而被震垮，使得市長鄭文燦與市府飽受外界批評。對此媒體人黃揚明今（22）日今分享了一張桃園市府公文函，並引用了知名紀錄片中的名言「當媒體向政府卑躬屈膝，政府就會罔顧人民」，感嘆「這是人民的悲哀」！

國民黨桃園市議員詹江村昨晚間在臉書張貼一張桃園市政府工務局的公文函，內容提到有民眾在110年1月12日就檢舉「北景雲計畫統包工程」施工材料與品質不良，在留言區甚至有網友表示，北景雲的消防隊員「住在剛蓋好、卻會時常漏水的環境裡，怨聲載道，反應給新工處也沒用」。

而黃揚明今分享詹江村此篇貼文、並看到網友提到消防員情況的留言後，表示自己想起羅馬尼亞紀錄片《一場大火以後》中的經典名句「當媒體向政府卑躬屈膝，政府就會罔顧人民」，他感嘆道，當部分媒體「不監督政府，反而拿標案、設封神榜」，導致各級政府只為了五星標籤而大量行銷，最後當災害發生才發現公共建築不堪檢驗時，這是人民的悲哀！