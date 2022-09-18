林佳龍中和區競選總部成立。（王揚傑攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今（18）日成立中和區競選總部，再為他昨天喊出「貨出去、人進來，新北發大財」說明，全稱是「貨從雙港出，客從雙港入」，簡稱「貨出去、人進來」，可是韓國瑜只有說，而我們是已經在做，而且有政策內容。

林佳龍表示，這個話題可以引導我們討論新北市的發展，過去在擔任台中市長、交通部長都有推動「海空雙港」、「客貨聯運」的計畫，所以我們是有一套交通和產業的政策做基礎，因為昨天是在淡水，前面就是台北港，一邊是桃園國際機場與航空城，所以提出「海空雙港」計畫，因此全稱是「貨從雙港出，客從雙港入，新北產業經濟大發展」，所以我們是有政策的內涵，並不是一句口號。

林佳龍說，新北市應該面向國際，就要善用海空雙港，客運、貨運能夠整合人流和物流，所以我是在談一個政策內容，因為大家對這些名詞很有興趣，引起討論，呼籲可多注意我們的政策，包括交通和產業的政策已經推出，所以才會說過去在高雄講的是空的，我們講的是已經在做的。

媒體追問林佳龍，既然說比韓國瑜還早提出，為何當時沒宣傳出去？林佳龍說，沒有宣傳起來是因為我們是做實事，不是講空話，所以就沒有形成熱潮，這部分我們自己要去檢討，現在就是要多向社會宣傳，形成話題有助於大家的討論。

林佳龍說，我必須要敬佩韓國瑜，他用的口號簡單、有力，同樣講一樣的事情，他用「貨出去、人進來、發大財」，大家很容易聽得懂，可是他只說不會做，我是已經在做，而且有政策內容。