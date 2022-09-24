侯友宜在黨內38位議員參選人的簇擁下，站在「越」字的主題看板前，宣示要超越4年前的自己。（姚志平攝）

新北市長侯友宜（中）24日晚間出席在三重體育館向日葵廣場舉行的三重造勢晚會，支持者團團包圍爭相要求握手。（姚志平攝）

新北市長侯友宜今（24）日晚間直搗綠營票倉大本營的三重進行造勢，主軸定調為「越」，意為越過種種困難、越過黨派對立，更重要的是超越4年前的自己，呼應他上午所說的，在這場選戰當中，對手不是別人而是自己。現場除了湧入上千名支持民眾外，據侯友宜選舉辦公室表示，有超過100位在地里長、里長候選人到場支持。

2018年新北市長選戰，侯友宜以116萬多票，大勝對手蘇貞昌29萬多票，奪下新北市長寶座，在各區可謂所向披靡，但唯獨在三重、蘆洲2區以些微差距輸給蘇貞昌，因此今晚的造勢活動，也頗有「收復失土」的意味存在，從里長及里長參選人到場支持的人數來看，「拔樁」也是志在必得。

侯友宜晚間在國民黨新北市提名的38位市議員參選人簇擁下，站在「越」字的主題看板前，他表示新北市不只是北台灣的中心，更要成為台灣的重心，所以新北市府在三重設立第二行政中心，未來將與板橋、新莊共同形成新北發展的三大軸心。

造勢活動最後，侯友宜走下舞台與支持者握手。（呂健豪攝）

侯友宜表示，以「越」字為主題，除了希望讓新北越來越好之外，也是希望能夠「越過種種困難」、「越過黨派對立」，讓台灣更團結，最重要的是，也砥礪自己要超越4年前的自己，讓市政繼續推動，使新北市成為未來發展的中心點。

侯友宜也強調，選舉應該是健康、快樂、有希望的，所以在選戰當中，絕對不是謾罵、抹黑，所以一直以來便是以「好好做事、絕不政治口水」的原則在面對選舉，希望能夠結束大家衝突，讓大家團結愛這塊土地以及所有人，這樣我們就有力量讓國家越來越好。