新北市長侯友宜(前排中)表示，這4年新北市所改造的10座市場在下個月都會完成，三重中央市場是市府改造的第9座，市場內部攤位販售蔬果及肉品等，外店鋪則有許多美食小吃。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜(前排中)為攤販招牌簽名。(黃敬文攝)

「新北公有市場再翻轉！」，三重中央市場歷經4個月改造，今(30)日重新開幕，新北市長侯友宜出席開幕儀式表示，原訂4年內新建及改造8座市場提前達標，三重中央市場為第9座優化環境的市場，預計下週再啟用第10座，將持續打造現代化的市場環境，讓市民逛得舒適又便利。

侯友宜表示，為了要讓三重中央傳統老市場重新再造，尤其中央市場是以肉類為主的一個市場，所以我們不斷的把整個肉類冷凍、冷藏、環境衛生，以及所有的攤位重新再塑造成一個現代化的市場。

他說，三重中央市場肉類攤販早年沒有冷凍及冷藏設備，本次配合周邊電線桿下地工程，同步進行整體改造，優化採買區，攤販加裝冷凍及冷藏設備，讓肉品保持新鮮，提供民眾品質良好的肉品及舒適採購環境。

侯友宜指出，這4年新北市所改造的10座市場在下個月都會完成，三重中央市場是市府改造的第9座，市場內部攤位販售蔬果及肉品等，外店鋪則有許多美食小吃，與鄰近三和夜市串聯，形成全日型經營模式，盼吸引更多人潮，帶動周邊發展。

市場處表示，三重中央公有市場共52攤，改造後以分區分時段營業型態經營，早市部分涵蓋生鮮肉品、蔬果、素食及雜貨等，營業時間為上午7時至下午1時；外店鋪熟食攤位則包含滷味、甜甜圈、飲品、簡餐等各式美食，自上午9時起營業至23 時，全日提供採買服務。