地震超大！台東縣池上鄉今（18）日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，各地最大震度台東6強、花蓮6弱，南投5弱，嘉高南雲屏彰中苗宜竹北4級，桃澎級3，馬祖1級。氣象局地震測報中心證實，本起地震為今年最大震，且規模大於昨晚6.4地震，為新的主震。對此，中廣董事長、戰鬥藍組織領導人趙少康就在臉書上驚喊「祝禱大家平安！」引發討論。

氣象局指出，在台東池上6.8超大地震前，池上鄉就發生3起地震，分別是下午1時19分開始規模5.9地震，最大震度花蓮5強、台東5弱，下午1時54分規模4.7地震，下午2時32分規模5.6地震，最後就是下午2時44分6.8強震。趙少康也在臉書上提醒民眾「主震、餘震不斷，祝禱大家平安！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「天佑台灣...一切平安渡過...」、「祝願平安無災」、「天佑台灣，願大家都平安」、「希望大家都平安」、「天佑台灣，好人一生平安健康」、「注意安全，天佑台灣」。