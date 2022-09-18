台灣台東縣今天持續發生多起地震，震度最大達芮氏規模6.8級，全台灣都能感受到地震震度及餘震，對晶圓代工廠影響部份，台積電南部廠區部分無塵室人員疏散以確保安全，工安系統顯示正常，聯電新竹廠區少數機台啟動自我保護機制而重新開機。總體來說，對台積電及聯電營運影響有限。

據中央氣象局資訊，9月18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，震央在台東縣政府北方42.7公里，位於台東縣池上鄉。台東縣最大震度6強，台南市、台中市及新竹縣地區最大震度4級，新竹市3級。

由於台灣主要晶圓廠廠區位於新竹、台中、台南等地，且部份廠區所在地的地震強度達4級，設備業者預期或多或少會有生產線暫停或破片情況，但事後都可回補損失所以影響有限。

晶圓代工廠台積電表示，已按照內部程序，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散以確保安全，工安系統等皆正常。至於晶圓代工廠聯電新竹廠區少數機台啟動自我保護機制重開機中、人員均安，依標準程序作業，其他無重大影響。