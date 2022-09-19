每年9月的第三個星期六，為國際環保年度盛事之一「國際淨灘日」，今年這天適逢917，長期投入守護海洋的光寶科也擴大往年的淨灘行動，首度號召永續夥伴，包括研華科技、仁寶電腦、三星電子、南亞塑膠、南亞科技等，六大企業「揪一起」在北海岸下寮海灘齊聚，用淨灘行動愛地球。

光寶科董事長暨永續長宋明峰及總經理邱森彬，與同仁們一起彎下腰、捲起袖子淨灘，為相同的永續理念及護海決心，和光寶科同仁及產業夥伴們齊聚在一起。宋明峰表示，海洋在平衡氣候扮演重要角色，垃圾不該是給大海的回饋，科技業除了製程節能減碳、打造綠色供應鏈，更應該從宏觀角度出發，包括環境保護、生物多樣性等因素，共同付諸行動。

近年，透過產、官、學合作，光寶科技展開一系列淨灘行動及環境教育，更針對海洋廢棄保麗龍，提出「循環經濟」解方，將其改質重新導入電子產品製作。2021年並研發海廢回收塑料LGS-7505，同時取得UL ECVP 2809溯源驗證暨UL 746D回收塑料性能認證黃卡，成為全球首家獲海洋塑膠（Ocean Plastic, OP）溯源與性能雙認證的企業。

關注海洋的仁寶自2015年開始關注海洋廢棄物相關議題，多年來持續藉由舉辦淨灘、護蟹、及生態導覽等活動，讓同仁參與，並提升對環境保護的關心與認同。除了內部推動外，仁寶亦把相關的觀念推及外部供應商，此次更與有志一同的企業們一同推動聯合淨灘活動。仁寶電腦綠色推動小組資深副總魏秋瑞表示，聯合淨灘的活動更能擴大社會影響力，整合價值鏈的力量。此回也很高興能集合一群人，從小小的付出，變成大大的力量，一起為永續而努力。

三星秉持「Galaxy for the Planet」行動裝置永續發展願景，在打造創新產品的同時，透過綠色行動降低對環境的衝擊。2022年，三星升級改造海洋廢棄漁網，轉化成Galaxy裝置的新型製造原料。而去年上市的Galaxy裝置中，就有九成包含循環再造漁網、消費後回收再生材料或生物樹脂等環保材料。除了將永續概念融入產品設計，台灣三星電子的熱血志工們也身體力行，加入此次的淨灘行動，一起守護美麗的海岸。

南亞科技副總經理吳志祥表示，台灣四周圍都被美麗的海岸線圍繞，從台灣任何角落與海的距離都不超過100公里，維護美麗海岸線大家責無旁貸。每年「國際淨灘日」這天，南亞科也會號召同仁齊力淨灘，除了要喚起同仁共同落實減少使用一次性塑膠用品外，也期許落實大眾對海廢議題的重視。

此外，為培養由下而上的「護海心」，把海洋更貼近日常生活，今年淨灘活動特別同場加映「海洋生態親子小教室」，讓親子共同認識現場的濱海生態環境；淨灘結束後更規劃「永續海鮮敬海午宴」，實踐守護海洋可以從餐桌上開始，也給愛海同仁有個海味滿滿的最潮週末。永續發展不是一蹴可及，需要眾人接棒持續努力，光寶科技與企業夥伴們，用具體的行動力，回應聯合國永續發展目標的SDGs14「永續海洋與保育」，期許在社會引起漣漪，拉近永續海洋的距離。