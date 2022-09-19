強震造成高寮大橋斷裂、台九線玉里大橋、富里鄉路段也有路面隆起，卓溪鄉崙天大橋也發生橋樑斷裂，另外鐵公路多項公共設施毀損，花蓮地檢署表示，已指派專責檢察官蒐證調查，並與相關單位聯繫保全證據，以釐清責任。

另外，強震來襲，花蓮玉里鎮酸柑里一家預拌水泥廠，黃姓工人正拆卸集塵器，不慎被壓傷，黃男重傷送花蓮慈濟醫院救治，但仍宣告不治。檢方表示今天進行司法相驗及勘驗現場。

台東縣池上鄉昨發生規模6.8有感地震，最大震度台東縣池上6強，靠近震央花蓮玉里鎮災情嚴重，其中高寮大橋斷裂，3人跌落橋下被救起，還有崙天大橋也斷裂嚴重，長富大橋、玉長大橋結構受損封閉，目前僅玉里大橋開放通行。

高寮大橋今年3月23日玉里地震時已造成橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞，縣府檢視後封路維修，卻又遇上這次強震應聲倒塌。

地檢署表示，有關這次地震造成建築物及橋樑、道路、鐵路等公共設施毀損部分，檢方已指派專責檢察官蒐證調查，並與相關單位聯繫保全證據，以釐清責任。