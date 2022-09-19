立委楊瓊瓔（左四）、市議員陳本添（右四）等，今天現勘后科南路分流箱涵工程進度。（楊瓊瓔服務處提供）

台中市后里區旱溝排水系統因通洪瓶頸，每逢雨季經常造成三豐路186巷周邊地區淹水。經立委楊瓊瓔等爭取完成中科旱溝滯洪池，大幅改善義德、義里及后里里水患；接續再爭取內政部營建署下水道工程處，全額補助5500萬元施作后科南路分流箱涵，目前進度10％，預定明年汛期前完工。

立委楊瓊瓔、市議員陳本添等，今天現勘后科南路分流箱涵工程進度。水利局總工程司連昭榮說，楊瓊瓔擔任副市長時，向經濟部水利署爭取補助6340萬元規畫中科旱溝滯洪池，已於今年3月底完工；又接續協助水利局爭取內政部營建署下水道工程處全額補助5500萬元。

水利局指出，后科南路分洪箱涵於今年5月發包施工，將分流旱溝排水經綠地10-2部分用地後，再經后科南路綠帶利用溢流方式，將水體導入三豐路既有雨水下水道B幹線，減少易淹水範圍負擔；分洪量約3.3cms，目前工程進度10％，完工後可望解決旱溝排水周邊義德、義里及后里等區淹水問題。

后里楊春明等里長說，許多民眾看到設置圍籬不明就裡，建議工程動工前先知會地方，他們已事先向里民說明。義里里里長林東成、義德里里長謝榮慶說，小時候下大雨都會淹水到小腿肚，中科滯洪池完工後已發揮功能，雨季沒有再接獲里民抱怨。

長期關心后科環評、用水及排水的公館里長馮詠淮表示，中科開發造成當地憂心淹水問題更為嚴重，所幸經立委楊瓊瓔及市議員陳本添爭取滯洪池及分流箱涵改善排水工程。后里區長賴同說，分流箱涵完工後，里民於雨季時應該可以放心，不用再憂心防汛工作。

楊瓊瓔強調，后里旱溝排水因部分地區斷面不足，加上流路曲折且地勢低平，經常颱風過後就傳出水患災情，目前已完工滯洪池，加上施工中的后科南路分流箱涵工程，沿后科南路至三豐路段設置分流箱涵完工後，應可減少淹水現象，未來有助改善后里區水患問題，讓鄉親遠離淹水的夢靨。