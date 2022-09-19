新加坡有一處傳統的零售美食街，被稱為「老巴剎」！老巴剎從COVID-19疫情中強勁復甦，現在不僅帶來誘人的用餐選擇，擁有超過80個美食攤檔、100個零售品牌、2000種當地產品，能體驗新加坡特色美食和產品的正宗風味，而且現場還提供現場音樂演奏，展現新加坡繁華再現。

新加坡老巴剎是一個標誌性的維多利亞時代鑄鐵遺跡，頂端是一座莊嚴的鐘樓，而這座鐘樓內設23個荷蘭青銅鐘，這些青銅鐘每小時會由一座高1.25米的「苦力」雕像來敲響。老巴剎坐擁獨一無二的新加坡餐飲體驗，在老巴剎中，備受讚譽的目標驅動型零售空間Food Folks，彙集新的美食攤檔和更多當地零售品牌，並推出「啟動平台」，幫助當地零售食品產品和餐飲品牌實現成長，打造他們的品牌。

老巴剎是新加坡富有傳統的里程碑式建築，已擁有128年的輝煌歷史，充滿了舊時代的優雅魅力，能夠在84個攤檔上面，提供多種多樣的正宗地方菜，以及現代化的當地和國際菜式。煥發新生的美食街老巴剎，增加了24個新攤檔，可以提供當地特色美食，例如出自於Wok of Wonders的牛肉河粉，遊客也可以慢慢走近Golden Shoe Hokkien Mee，來一碗美味的蝦面，欲享國際美食，可至Mr Tom Yum Thai Kitchen，去吃其標誌性的冬陰功湯，或是到Sing HK Kitchen，品嚐他們家必吃的蛋炒飯。

老巴剎還擁有新加坡最大的露天沙嗲街的美名，設有9個沙嗲攤檔，在這些攤檔上面，人們可以在戶外訂購和享用沙嗲美食。從出自當地釀酒廠的產品到多種多樣的國際精釀，老巴剎可以提供範圍廣泛的精釀啤酒選擇，包括能夠從Food Folks購買的當地獨有品牌。遊客可以暢享靈感來自於當地的美食（例如馬六甲椰糖），範圍從Butter & Cream Bakery的鬆餅，一直到Creme ＆ Cone的意式冰淇淋。

對本地人和遊客來說，Food Folks是一個備受讚譽的零售目的地，在老巴剎的Food Folks，可以購買超過2000種高品質當地禮品。他們不僅可以在這裡吃到由小販提供的美食，還能買到獨家鄉土產品，超過70%的商品都完全屬於當地品牌。老巴剎彙集超過100個當地和國際品牌，可以提供2000種產品，以便在一個美食空間中，讓購物者興奮喜悅，這樣人們能夠盡情地暢享他們所喜愛的小販美食，購買獨一無二的食品品牌產品。在老巴剎，很多獨家產品，是以地方風味為靈感來源，包括荔枝火龍果黑巧克力、黃梨撻焦糖巧克力（出自於手工巧克力品牌「Fossa Chocolate」）、Food Folks檸檬香茅淡啤酒（出自於精釀啤酒公司「1925」）等！

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