台灣連續二天強震不斷，花東地區許多居民家中電器受損甚至是失去家園，天災無情，人間有愛，燦坤（2430）攜手各大知名家電和3C品牌及電氣醫院提供電器受損免費健檢維修、到府檢測大家電並協力原廠報修或是重新購入3C電器，秉持感同身受的用心為受災戶服務，一同助力花東地區重建家園，希望能為花東地區居民重建家園盡一分心力，祈禱不再出現嚴重的災害，更願天佑台灣。

即日起至花蓮及台東燦坤實體門市購買3C電器，享有指定優惠，例如電視品項上，買三星、國際、奇美、聲寶、飛利浦品牌指定款電視，享促銷價外再現折10％回饋；廚房家電如購買國際、奇美、聲寶、特福品牌指定款廚房家電，享促銷價外再現折10％。另外，筆電、平板、電腦螢幕等也都有優惠。

強震造成消費者家中的大小家電、3C資訊商品掉落受損的狀況頻傳，尤以花東地區最為嚴重，燦坤電氣醫院提供電器免費健診，即日起至花蓮、台東地區燦坤實體門市，電氣醫院提供地震受影響之家電提供緊急服務措施，針對冰箱、洗衣機、電視等大家電提供免費到府電器健檢及協助報修原廠等服務，小家電提供不限通路購買之免費檢測，如需維修僅酌收材料費用，同時也提供消費者因地震造成損壞之家電妥善處理、專業諮詢及使用問題排解相關貼心服務，受災戶也可親洽鄰近燦坤門市或撥服務專線0800-095-885，燦坤亦將持續關注救災與後續情況，善盡企業力量協助花東災區重建家園。