張家齊參加有「美食界奧斯卡」美譽的「2022英國星級美食大賞」，再以東方美人茶，蟬聯「3星級」最高榮譽。（張家齊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣製茶職人張家齊，再次讓英國500位嚴苛評審讚嘆台灣茶的實力，張家齊參加有「美食界奧斯卡」美譽的「2022英國星級美食大賞」，再以東方美人茶，蟬聯「3星級」最高榮譽。

去年英國星級美食大賞，張家齊就以《花神》和《月神》2個茶品，摘下2座3星大獎殊榮，且是連3年摘星，今年賽事中，有全球110個國家、史上最多1萬4205組參賽作品競賽，張家齊以全新研製的東方美人茶品，再次拿下3星級最高榮譽。

張家齊表示，在競賽對手中不乏歐洲英國知名跨越3個世紀、擁有龐大資源的茶葉公司，他經過不斷努力，成功運用溫溼度烘焙控制技術，製作出不同口感的茶菁，也成功成功征服500位嚴苛評審挑剔的味蕾，這次得獎對他來說是一大鼓勵，他也將持續精進自己的茶藝。

評審團認為，張家齊的茶除了傳統蜜香，更驚豔帶有香檳、玫瑰花、蜜桃與甜果、麝香葡萄風味的豐富層次表現，更譽為「東方美人茶中的典範」。而有感於英國女王伊麗莎白二世日前辭世，他決定將今年獲獎作品命名為「Queen's Garden」向女王致敬。