美軍第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）近日接受《華爾街日報》專訪時表示，共軍擁有龐大的海軍，完全具有封鎖台灣的能力，但他也強調，中國若這麼做，國際社會可能介入。

法廣引述《華爾街日報》19日報導，湯瑪斯談到大陸對台灣的威脅時說，中國擁有一支非常龐大的海軍，「如果他們想恐嚇台灣，並在台灣周圍部署船隻，他們完全有能力做到。」報導指，美國眾議院議長裴洛西八月初訪台之後，中共進行圍台軍演，企圖展示封鎖台灣的能力。

湯瑪斯表示，他不知道中國是否會入侵或封鎖台灣，但他的工作是為一切可能性做好準備，並希望中國能和平地解決台海的分歧。他強調，如果中國要對台實行封鎖，國際社會可能介入。

湯瑪斯補充，如果中國進行一些非動態（non-kinetic）的行為，例如封鎖，這意味著非涉及致命武力的全面攻擊，如此一來，就允許國際社會去權衡，並共同探討解決這一挑戰。

湯瑪斯認為，中國最近在台海周邊的行動是「強權即公理」心態的延伸，他說，中國在南海的軍事化過程中就已表現出這種心態。報導稱，在過去十年裡，中國在這些水域建造人工島，為這些前哨站配備軍事基礎設施和設備，「他們已經將這些島嶼完全軍事化」。

湯瑪斯指出，中國擁有世界上規模最大的海軍，但美國擁有更先進的軍艦與規模更大的航空母艦艦隊，在質的方面具有優勢。他說，中國正在以令人印象深刻的速度製造海軍艦艇，而美國沒有那麼多的造船廠生產所需艦艇。

湯瑪斯說，長期以來，中國在協調各軍種之間可能存在困難，而被視為共軍的潛在弱點，但他認為中國在這方面已經取得進展。他說，中國空軍的飛機正在跨洋飛行，而四年前中國只有海軍進行過此種飛行，這表示中國的聯合作戰能力正在提升。