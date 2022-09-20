校方的廚房建築結構出現裂縫。（李京昇攝）

花東地震也使得苗栗縣文山國小校園圍牆出現嚴重裂縫跟錯位情況。（李京昇攝）

苗栗縣文山國小一度傳出受震災損是全台最嚴重。（李京昇攝）

花東地區18日6.8強震造成花蓮縣春日國小校舍倒塌，全台各縣市學校也傳出災情，教育部統計資料顯示，苗栗縣苗栗市文山國小估災損1609萬元，是全台最多。校方20日指出，當時是以最壞打算評估，經結構技師、建築師勘查後粗估只需花4百多萬元修補。

教育部校安中心19日統計，全台共有19縣市、532校因為地震受到災損，災損金額達1億1570多萬元，其中單一受災學校，以苗栗縣文山國小估災損1609萬元最多。

記者實地走訪，文山國小災損最嚴重的是校園圍牆，多處有裂縫跟錯位情況，以及學校廚房有明顯10多公分裂縫，校方目前已經在圍牆周邊拉起警戒線。

文山國小校長王淑美表示，18日地震後她跟學校老師們巡視災損，發現學校的圍牆多處舊有裂縫擴大，19日一早再去檢查沒有更嚴重，但傍晚又有餘震，她跟老師們再巡查一次，發現裂縫越裂越大，而且廚房結構也出現大裂縫，因此緊急聯絡建築師評估情況。

王淑美說，經過檢查發現校園圍牆共有 27處裂縫處，其中只有4處是新的，裂縫從0.5公分到4、5公分，因為最後一次檢查已經是傍晚，沒辦法請結構技師、建築師實地會勘，所以透過電話簡述，建築師聽完評估拆除重建需要花費1600多萬元，校方才會以此數字向國教署提報。

王淑美表示，校園周邊的人行道常常有附近居民散步，因為裂縫越來越大，校方非常擔憂這陣子如果再來地震，會導致校園圍牆倒塌，因為憂心造成居民跟師生安全疑慮，才用最壞打算評估，所幸是虛驚一場。

她提到，學校今天已經請結構技師前來評估狀況，目前沒有立即性危險，不過校方仍拉起封鎖線，避免大家靠近而發生意外，如果單純以修補，約只需4百多萬元經費，也已向教育部回報情形，她認為花東災損相對更嚴重，中央經費可用在更迫切的地方。