近年物價漲得兇，家長、學校支應體育選手外出比賽吃不消，盼雲林縣府媒合企業贊助。雲林縣教育處表示，家長、教練、校方的聲音都聽到了，今年起補助調整為每日宿雜費600元、膳食費200元，交通費從莒光號升級為自強號車票，相較其他縣市，雲林縣在一般水準之上。

縣議員林深向縣府教育處陳情，雲林縣運動選手培育所需的社會資源不太充足，以麥寮高中為例，校內有9種球隊，有些有後援會如棒球隊、排球隊可奧援，新成立的籃球隊就十分拮据，教練帶學生外出比賽，吃得極為簡單，家長也無法再支應。

林深說，家長要付孩子學費、生活費已不容易，希望縣府媒合企業贊助比賽資源不足的學校，讓家長放心孩子外出比賽也能吃得飽、睡得好。

教育處長邱孝文表示，近一年來確實有許多教練、學校反應外出比賽的交通費、食宿費開銷變高，在縣長張麗善支持下，今年已調高額度，宿雜費從每人每天500元提高至600元，原本未補助的膳食費，今年起增加補助每人每天200元，交通費補助從莒光號車票提高為自強號車票。

教育處指出，補助對象是參加全國性運動競賽、辦理全國性單項運動競賽、配合縣府辦理推展體育活動等研習會的高中職以下各級學校、體育會及所屬各單項委員會、國中小體育促進會、體育基金會。

教育處表示，雲林縣體育運動蓬勃發展，一年比一年踴躍參加全國賽，體育運動補助每年經費都被申請告罄，一年至少需500萬元，今年到九月已花費300萬元。

教育處說，雲林縣原本的補助水準（住宿費500元、莒光號火車票）是在全台平均值，以彰化縣為例，住宿費補助300元、膳食費150元、莒光號車票；嘉義縣視看成績補助住宿費300元至700元，無補助膳食費。雲林縣相較之下，算是很不錯了，而且申請次數不限2次。