電動機車品牌Gogoro，為滿足消費者求新求變的需求，周二宣布推出Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者限量版，打造都會風與休閒風兼備的跨界輕越野風格車款。隨傳隨到的強勁動力、搭配FLO DRIVE高張力碳纖維複合皮帶傳動系統，造就 Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者的性能表現，且擁有多元動力輸出設定，無論面對公路、山路或泥濘路面，都可以臨機變換為不同的行車模式。

Gogoro VIVA MIX車系開賣以來，透過滿足日常生活所需，卻又不失獨特騎乘樂趣的風格受到消費者喜愛，其中Gogoro VIVA MIX SUPERFAST因為具備熱血的操控性能與大膽的撞色，最受到年輕族群的青睞。為滿足消費者親近自然的渴望，探索曠野，自在出走，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者即日起強悍出擊，成為Gogoro VIVA MIX家族最新成員。

為了強化一眼瞬間的視覺感受，Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者提供「沙漠鷹」和「黑夜梟」兩種粗獷且低調的車色，搭配搶眼的消光霧黑套件，包括頭燈飾桿、鐵焊前置物架和硬派側面板置物架，在功能擴充和裝載上更加便利，讓精緻度及越野露營感皆大幅提升；帥氣的防砂石側把護弓和防刮後視鏡，在不同地形皆提供十足的安全防護；不僅如此，還搭配10吋全天候跨地形性能胎，更從容地應付各式各樣的環境，而Gogoro亦推薦另外兩款公路專屬用胎和通勤用胎供消費者選擇；同時搭配加長型挺力中柱，讓愛車在不同地形上皆能輕鬆寫意的停妥。

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者搭載全新跨地形動態行車模式，提供「公路」、「混合」和「泥地」三種行車模式，透過不同模式的切換，適度調配動力輸出，因應萬變的路況；而消費者可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成。動力系統部份可輸出最高7.2 kW馬達驅動力，搭配FLO DRIVE皮帶傳動系統、輕量化鋁合金輪圈、雙活塞卡鉗加上SBS同步煞車系統，將有效發揮均衡地運動性能，在城市與自然間悠遊騎行。

Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者還搭載Gogoro獨有的最新智慧車輛科技，包括iQ System智慧鑰匙卡、過彎感應方向燈、倒數計時自動上鎖、燈光延遲熄滅時間、定時靜音模式、可調整電能回充強度、智慧感應解鎖控制、雙重防盜鎖、雨天智慧模式、一踢即行快速啟動、賽道碼錶模式等先進智慧功能一應俱全。