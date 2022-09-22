曜越(3540)跨足單車代理，積極拓展業務版圖，Thermaltake Bicycle曜越單車近日推出TIME Scylon碳纖空力車，並已簽下3家經銷合作夥伴，希望明年能貢獻上億元營收。

曜越今年透過旗下的曜越單車跨足單車代理市場，近日Thermaltake Bicycle曜越單車推出TIME Scylon碳纖空力車，公司也積極進行通路佈局，除旗艦店外，陸續簽277自轉車、VELOSTUDIO、小哲居單車Bikehome經銷合作夥伴，持續擴大單車業務版圖。

目前曜越旗下擁有美國鈦合金王者Moots Cycles、義大利手工鋼管車Tommasini、美國頂級手工鋼管車Speedvagen、日本工匠折疊車品牌Tyrell Bike、比利時史丁小鋼砲stijncycles、法國碳纖車專家TIME Bicycles、美國傳奇手工訂製家Richard Sachs等單車的代理權外，亦談下美國MTB踏板專家Crankbrothers、美國都會通勤安全帽首選Thousand、英國知名單車旅行包Apidura、西班牙巴賽隆納環保包Demano、西班牙奢華騎行服THE SERVICE COURSE等知名自行車配件品牌的代理權，產品線日益多元。

日前曜越宣布與全球衛星定位系統產業龍頭Garmin旗下的自行車訓練社Garmin Cycling Club合作，將科學化的數據分析導入自行車的騎乘訓練中，曜越也計畫將電競專業融入其中，新事業部將引進目前在國外正興起的室內自行車電競運動。

隨著佈局逐漸開展，曜越內部目標設定明年自行車營收可望突破億元，佔營收比重可望逾2.5%。