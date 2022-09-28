國道七號是在2010經行政院核定，在2013年起經決議進入二階環評，但因路線爭議大一度暫緩，但日前通過專案小組審查，今天進入環評大會審查，共有31位立委、議員、官員、環團及民眾旁聽發言，光發言就耗時超過2小時，歷時近3小時後通過環評大會審查。

開發單位表示，目前高雄的南北向城際運輸以國道1號為主，往來高屏以台1、台88及台17為主，加上產業運輸需求大，但現行產業重車與小行車混流險象環生、東側地區缺乏南北向快速道路服務，因此規劃23公里的國道7號，並規劃臨海、大坪頂、小港、鳳寮、鳥松、大寮系統、仁武系統等7處交流道。

開發單位提及，國道7號可以減少多個道路負擔，如高雄市民在意的「台17線中林路至沿海四路」間，可望減少48％的交通量。

今天包括立法委員、議員、區長等共有31位民眾登記旁聽發言，有立委表示，國道7號已耗時10餘年，希望順利通過以紓運高雄貨櫃港壓力，否則光現在就因重車在市區亂竄，導致重大車禍頻傳，加上明年7櫃要營運，重車比率勢必增加，呼籲應給人民安全回家的道路。

水資源保育聯盟主任粘麗玉說，國道7號在30公里的旗山斷層上，一旦引發地震恐造成更大危害，開發單位應提出防災防震計畫；也有民眾提及，23公里的高速公路設置7個交流道，「平均2至3公里就一個交流道」，且預算恐逾1000億元，平均每公里造價達40多億，根本是鑲金的道路。

而因國道7號會徵收上看400戶的民眾住宅，因此也有不少當地民眾反彈，認為明明有更好的方案，但政府就惡意的選擇，屢次開會也無法獲得回答。

高雄市副市長林欽榮說，會對在地居民以最小衝擊為原則，並優先設定地上權，如果要現金補償，也會以協議價購從寛處理，並優先提供社會住宅。開發單位說，無可避免會用到私人用地，會以最小拆遷、並盡量以設定地上權，並依自治條例從高從優補償，並與市府協調為優先安置。

最後，歷經3小時審議，環評大會仍通過國道七號。