財政部次長阮清華20日在兆豐金所舉辦的九大公股行庫聯合供應商大會提出公股在ESG努力的新目標，將建立「碳盤查資訊」平台；阮清華在致辭時也指出，財政部在推動ESG政策上不遺餘力，9大公股金控、銀行已成立ESG倡議平台，推動各措施，他也細數目前為止已取得的初步成果，主要有三大項，包括了9家公股金控銀行已簽完赤道原則，7家發行綠色債券、可持續發展、社會責任債券的總金額規模共105億元，另外7家簽署TCFD架構。

阮清華指出，相關部會已在積極進行規劃，包括環保署研擬氣候變遷法，明訂碳足跡盤查及碳費相關事項，其他部會也積極配合推動，未來希望能建立起一個完善的規範與指引，財政部也希望各大行庫一起成立「碳盤查資訊」的平台，供各金融事業作為投融資的參考，另外，也希望各行庫配合政策建立以ESG為中心的作業基準，最重要的，要培育ESG的人才，這類人才真的很難找，各行庫都有共同的感覺，希望這一部分積極落實，達到減碳目標, 未來財政部也會持續督導各行庫落實及辦理相關授信業務，促進產業同步邁向永續發展的道路，共同建構金融企業與環境共生共榮的「永續金融生態圈」。

兆豐金控總經理胡光華在致辭時也指出，兆豐已訂定2050年淨零碳排放的目標，且訂定2030年較2020年減量25%的中期目標，已累積上千張再生能源憑證，包括全部在台分行及子公司，都已經得到ISO相關認證，取得綠建築標章，並且在今年五月，訂定永續發展產業及高風險產業管理要點，由上而下督促公司發揮金融影響力，促使企業符合永續發展趨勢，另外，兆豐銀持續透過發行及承銷綠色債券、發行綠色信用卡、加強離岸風電的貸款，加速推動綠色金融掌握綠色商機。

阮清華表示，永續發展是當前全球最注重的核心價值，尤其是淨零碳排，各國相繼發布目標宣示，2050年淨零轉型，今年台灣2050年碳排放路徑及策略正式要上路，2023年歐洲的碳邊境關稅，即將試行，而我國出口歐盟的GDP達7成以上，所以企業因應該議題已迫在眉睫，不只是政府政策，也牽動產業發展與轉型。

阮清華也對公股銀行期許，透過公股事業作法，展現對於淨零永續的明確承諾及具體成果，金融機構是資金的提供者，對供應鏈具有非常大的影響力，希望各行庫能善用影響力，來引導資金作最有效的配置並透過投融資和各供應商攜手合作，共同投入淨零轉型，因應國際永續趨勢，發揮產業先行者的功能，實現低碳淨零的永續承諾，轉型的商業價值。