圓展（3669）宣布最新上市的AI自動追蹤PTZ攝影機AVer PTC330UV2，獲得國際視訊通訊領導品牌Zoom的官方硬體認證。

PTC330UV2的30倍光學變焦鏡頭搭配4K超高解析度，打造出無可比擬的影像表現能力；同時內建先進「AI人形辨識」演算法，展現靈敏精確的追蹤效能，即使沒有專業攝影師跟拍，舞台上的講者可自由移動、自在展示引人入勝的主題內容。PTC330UV2配備IP、HDMI、USB、3G-SDI等主流輸出介面、乙太網路供電、及多樣化攝影機控制協定，如今更獲得Zoom Rooms的硬體認證，使用者可輕鬆使用Zoom Rooms進行影音串流，在企業、教育、體育、電競、政府、宗教、醫療和表演藝術等行業大放異彩。

Zoom特別成立第三方專業實驗室，專門測試合作夥伴的產品功能與Zoom視訊軟體的整合性，只有通過實驗室嚴格測試的產品，才能成為Zoom的技術合作夥伴。這也表示這些產品可完美搭配Zoom Rooms，提供優異的通話品質及軟硬體的互通性，讓使用者進行更流暢的線上會議、遠距教學等視訊協作。

Zoom硬體夥伴關係負責人Eric Yu指出：「Zoom非常高興再次認證圓展Pro AV攝影機，讓使用者不論在教室、企業講堂或任何需要專業視訊的場合，都能完美搭配Zoom Rooms運作。Zoom Rooms硬體認證讓客戶知道這些產品符合我們的高標準，且能夠提供流暢和高品質的通訊體驗。」

圓展美國子公司教育與專業影音產品管理總監Andy Teoh表示：「我們非常興奮新款自動追蹤攝影機能夠獲得Zoom認證，圓展攝影機搭配Zoom視訊軟體，成功賦予使用者順暢、高效的遠距協作環境。」