美國S&P500指數在6月中至8月中出現為期兩個月、上漲超過600點的漲勢，但在市場波動加劇下，今年以來大盤仍修正超過15％，對於追求打造穩健現金流的準退休族而言，市場修正風險絕對是一大天敵。

今年在多重利空連番衝擊下，股債齊跌，傳統股加債分散風險的功能失靈，高通膨、高波動、資產快速輪動的「二高一快」成為新常態。凱基投信表示，越是波動的金融環境，越需要多元化的資產配置，凱基未來樂活多重資產基金透過股票資產、投資等級債、非投資等級債，同時納入大宗商品、REITs等資產配置對抗通膨，為股票資產加上掩護性買權收取權利金、同時為債券加入期貨與信用違約交換對沖債券風險，透過納入衍生性商品，架構多重防護機制，替股票與債券資產加掛保險，幫投資人創造收益與成長的投資機會。

凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，股票資產是資本增值主要來源，但有較高波動，搭配防守效果的掩護性買權，兼具抗跌和多重收益的效果；非投資等級債則是追求資本利得和收益；投資等級債屬於防守性資產，主要用來降低整體資產的波動；而抗通膨資產指的是，可能受惠於通膨上漲的資產，包含大宗商品、REITS和抗通膨債券。集結這四大資產不僅有機會達到跟漲抗跌的目的，同時追求穩定息收與保有資本穩定增值的可能性。

李怡勳進一步說明，四大資產的配比，要具彈性不能固定。尤其在資產輪動快速的年代，靈活調整各類資產，才能增加投資續航力。凱基投信運用投資顧問Loomis Sayles建構的信用循環模型，精準掌握景氣位置，優化投組資產配置。李怡勳指出，信用循環主要分成四個階段─信用修復期、復甦期、擴張至循環末端期和衰退期。當預期景氣循環即將進入「擴張至循環末端」階段，股票資產部位會略微減持至中性偏加碼；非投資等級債會從中性偏加碼，降低水位至中性偏減碼；而原先居於中性水位的對抗通膨資產，則會增持至加碼光譜的最右端。搭配信用循環模型靈活調配四大資產比重，就像精選食材有了星級主廚掌握火侯與調味加分，端上桌的成品口味就不用怕出錯。

面對輪動加快的投資環境，直球對決高通膨時期股債齊跌的投資痛點，凱基未來樂活多重資產基金以多元資產搭配靈活調整配置，建構退休投資3大對策─「提高續航力」、「增加購買力」及「加強保護力」，期望幫助投資人對抗通膨與金融市場可能面臨的風險。