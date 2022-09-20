豐田（TOYOTA）汽車經銷商國都汽車與安得烈慈善協會合作，啟動「國都愛無限」公益活動，象徵國都與安得烈正式攜手將愛傳播到全台，國都汽車除號召公司同仁及車主顧客捐款100萬元幫助1,000個受助家庭，更動員公司同仁參與志工服務，協助食物箱的包裝；也廣邀社會大眾與國都一起暖心做公益，為弱勢孩童溫飽盡一份心力。

TOYOTA、LEXUS和HINO總代理和泰汽車發展多元的公益活動回饋社會，包含「一車一樹」、「淨灘減塑全台總動員」、「玩具愛分享」、「原生動物守護計畫」等行動，將「與美好臺灣同行」的信念擴展到國都汽車等和泰集團關係企業。國都汽車高度關注社會議題，以實際行動守護偏鄉弱勢家庭，透過資助安得烈的食物銀行計畫，以客製化食物箱給予援助，攜手和泰集團，發揮更高層次的影響力。

國都汽車表示，此次公益活動更邀請車主與民眾一同響應「安得烈食物銀行計畫」，於國都汽車雙北16家營業所及服務廠據點，辦理愛無限募資活動，所得善款將全數捐贈社團法人中華安得烈慈善協會；為達到拋磚引玉之效果，國都汽車總經理黃明顯以個人名義率先捐款10萬元，已期促進民眾對於弱勢家庭兒少的重視，讓愛零距離，持續為社會挹注正能量。