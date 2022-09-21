大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部聯合發布《關於取保候審若干問題的規定》（《規定》）。有司受訪指出，取保候審（交保候傳）是大陸刑事訴訟重要的非羈押性強制措施，依法規範適用取保候審，對於尊重和保障人權、節約司法資源、保障刑事訴訟順利進行具有重要意義。為充分體現寬嚴相濟刑事政策，及少捕慎訴慎押的刑事司法政策，修訂1999年《規定》，並於21日正式發布。

據指出，新《規定》少捕慎訴慎押，保障犯罪嫌疑人、被告權利，體現在於尊重和保障人權是大陸《憲法》確立的一項重要原則，《刑事訴訟法》第二條規定的「刑事訴訟法的任務」，也包括尊重和保障人權，保護公民的人身權利、財產權利。少捕慎訴慎押作為寬嚴相濟刑事政策的具體落實，要求辦案機關依法、準確適用各類強制措施。

據指出，《規定》主要在以下方面體現上述要求：

一是進一步明確應當取保候審的物件。《規定》強調，對於採取取保候審足以防止發生社會危險性的犯罪嫌疑人，應當依法適用取保候審。

二是明確可以在被取保候審人暫住地執行取保候審。針對經濟社會發展、人口流動增多，外來人口犯罪現象，《規定》明確，被取保候審人離開戶籍所在地一年以上且無經常居住地，但在暫住地有固定住處的，可以在暫住地執行取保候審。

三是明確「嚴重疾病」和「生活不能自理」的標準。針對實踐中不規範適用、不敢適用大陸《刑事訴訟法》第六十七條中「嚴重疾病」和「生活不能自理」的問題，《規定》明確分別參照最高人民法院等部門印發的《保外就醫嚴重疾病範圍》《罪犯生活不能自理鑒別標準》執行，便於實踐掌握。

四是簡化被取保候審人申請離開居住地的審批程式。《規定》明確對於因正常工作和生活需要經常性跨市、縣活動的，可以根據情況，簡化批准程序，有利於在對被取保候審人實施有效監管的同時，盡可能減少對其正常工作和生活的影響。

五是規定了保證金退還的便利途徑。實踐中時有出現取保候審解除後，被取保候審人由於種種原因不便領取退還的保證金的現象。為更加方便退還被取保候審人保證金，《規定》提出經本人出具書面申請，公安機關可以書面通知銀行轉帳退還保證金，以充分保障當事人財產權利。