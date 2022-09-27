由社團法人中華人權協會、中華民國臺灣法協會共同主辦的「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，26日在市長官邸舉行，其中，最引人矚目的，就是有關《證券交易法》第6條1項，對於有價證券的認定，並對其「罪刑法定主義」、「授權明確性」、「刑罰明確性」提出討論。

有關於「台灣存託憑證」是否為有價證券，並受到證交法管束一直以來都受到廣泛討論，因為若是台灣存託憑證認定沒有在《證交法》管束範圍內，以往曾因此遭到判刑的股市炒手，恐都為冤獄。

由社團法人中華人權協會、中華民國臺灣法協會共同主辦的「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，26日在市長官邸舉行。(戴志揚翻攝)

由社團法人中華人權協會、中華民國臺灣法協會共同主辦的「2022年焦點人權研討會-有價證券的正名與人權保障」，26日在市長官邸舉行。(戴志揚翻攝)

中華人權協會名譽理事長李永然律師表示，《證券交易法》第6條1項對於有價證券的認定這件事，確實在司法實務上會衍生很多問題，包括是否違背《刑法》「罪刑法定主義」、「授權明確性」、「刑罰明確性」以及「刑法解釋明確性」等問題。然而在司法實務上，法院認定一個外金融商品是否屬於有價證券時，常會援引財政部（76）證（二）字第900號公告來認定，但這樣的認定可能相當草率。

而對於「有價證券的認定」以及對於人權的影響，輔仁大學法律學系系主任張明偉教授表示，以罪刑法定角度而言，（76）台財證（二）字第00900號公告時尚未擬發行的有價證券，應不在公告核定範圍內，且一般人民並不知道其涵蓋範圍。

張明偉教授也認為，第00900號公告所核定內容，應不及於依1992年訂定「募集與發行臺灣存憑證處理準則」發行的臺灣存憑證，否則所有於1987年即已存在的所有境外有價證券，均已在該公告核定之列，而得在臺發行，而在1987年公告後，因發行或募集未經核定外國有價證券，而獲有罪判決者，即為「冤案」確實有平反的必要。