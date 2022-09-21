澎湃新聞報導，大陸自然資源部21日發布《中國礦產資源報告（2022）》（《報告》）顯示，截至2021 年底，中國石油、天然氣剩餘探明技術可採儲量已達36.89億噸、6兆3392.67億立方米，油氣地質勘查在鄂爾多斯、準噶爾、塔里木、四川和渤海灣等多個盆地新層系、新類型、新區勘探取得突破。

而且，2021年，中國非油氣礦產地質勘查投資自2013年以來首次增長。非油氣礦產地質勘查取得重大進展，2021年大陸全國新發現礦產地95 處，其中，大型38 處，中型34 處。

《報告》指出，中共十八大以來，綠色礦山建設從倡議探索到試點示範，再到上下聯動推進，成為推動礦業領域生態文明建設的重要平台和生動實踐。2018年發布了有色金屬、煤炭等9個行業綠色礦山建設標準規範。開展大陸全國綠色礦山遴選工作，目前共建設1100 多家國家級綠色礦山，創建50 家綠色礦業發展示範區。綠色礦山建設在促進資源節約、高效利用，生態修復治理、構建礦區社區和諧關係等方面發揮了很大作用，成為礦業領域推進生態文明建設的生動實踐。

地質數據匯交率也從2012年的32％ 提高到2021年的91％ ；大陸全國館藏量已超過3000萬件，實物岩心超過450萬延米；油氣地質資料完成補交358萬件；通過完成1041萬件歷史存量紙質地質數據的數位化工作，實現了館藏資料全部數位化；建立了國家地質數據資料中心和統一的管理服務平臺，全流程線上監管匯交資訊並及時提供政務服務；2021年提供到館和網路流覽服務超1500萬件次。同時，積極為國家重大工程建設、保障資源安全、各類規畫編制、生態修復、抗震救災等提供專題服務。

《報告》還指出，2021年，積極推動大陸國家重點研發計畫等大陸國家科技計畫專案實施，產出了一批重要成果；發布實施了地質礦產領域國家標準8 項，行業標準115 項。大陸國家級科技創新平台方面，天然氣水合物勘查開發大陸國家工程研究中心獲批建設，另建有大陸國家非金屬礦產資源綜合利用等4 個國家工程技術研究中心。

自然資源部科技創新平台方面，在礦產資源領域布局建設了40個重點實驗室、24個工程技術創新中心和38個野外科學觀測研究站，研究領域涵蓋了地質礦產調查評估、礦產資源勘查、礦產資源開發利用、礦山生態修復等領域。