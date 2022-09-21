高雄建工商圈新案，每坪成交價預估將站上4字頭。天玉集團龍騰建設大樓案「鑫天地三期」(案名暫定)21日動土，位於三民區建工商圈，規劃地上32層，打造區域最高摩天樓，受鄰近好市多、義享天地、高雄捷運黃線Y9預定站等利多帶動，加上高樓層可看千坪十全公園樹海以及愛河景觀，行情看漲，未來成交將站上4字頭，挑戰該區段房價新高紀錄。

天玉集團龍騰建設位於三民區建工路、建中路口的770坪基地，21日舉辦動土典禮，天玉集團董事長黃學藤、天玉集團執行長黃文柔、天玉集團總經理黃勁嘉均出席，包括集團吉祥物「萬仔」也一起到場參加。

黃文柔指出，基地位於建工商圈，鄰近大順路好市多、義享天地、高雄捷運黃線Y9預定站，該案完工後將會是建工商圈的第一高樓，高樓層將可俯瞰千坪十全公園樹海景觀以及愛河美景。天玉集團過去在民族一路推的「鑫空樹」，目前實價登錄最高已來到單坪37萬元。

「鑫天地三期」為地上32層，規劃2~4房，主力為3~4房，共280戶，黃文柔指出，因當地久無換屋型新案，鎖定有地緣性的在地換屋客層，未來成交價將站上4字頭。

黃文柔表示，目前高雄房價齊漲，加上通貨膨脹、烏俄戰爭、台積電設廠等缺工、缺料問題未解，因此，預估要5年後才能完工，該案目前尚未有銷售計劃，預計採先建後售。

而天玉集團目前成屋銷售建案有台南中西區「鑫左岸」、安平區永華路二段「市政阿曼」、高雄橋頭區「鑫市鎮」及全新完工的透天建案「拾睦」，董事長黃學藤強調，天玉集團龍騰建設1997年成立至今，邁入25個年頭，均以客戶為出發點，不斷創新、力求突破，以專業讓住戶住的安心，並定期舉辦社區回饋活動、年終歲末補漆等，用好口碑吸引民眾購屋。(記者張雅雲/高雄報導)