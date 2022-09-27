霹靂舞國手孫振穿著設計服飾演繹霹靂舞動作。（柯宗緯翻攝）

JUST IN XX設計師周裕穎（右）向青年局局長張以理（左）說明光陽下腳料的設計應用。（柯宗緯翻攝）

高雄機車品牌KYMCO光陽工業在高市青年局牽線下，攜手台灣首位登上紐約官方時裝周的JUST IN XX設計師周裕穎，強強聯手以機車製造過程中產生的廢料，重新打造成環保永續服裝及配飾，該成果也將在222台灣設計展「設計中島棧6庫-青春限動」展示。

台灣設計展總策展人、高雄市副市長史哲指出，台灣設計展重返高雄，此次主題為「台灣設計、設計台灣」，將「經濟中島」翻轉成為「設計中島」，更將在9月30日開放登島。

青年局局長張以理指出，為推動在地品牌再造，青年局把從高雄出發的二個國際品牌結合，使用光陽機車在製作過程的下腳料，結合JUST IN XX設計師周裕穎的設計創意，將資源再利用，讓價值最大化。

張以理直說，這也證明即使跨度很大的產業和領域仍可因為「永續」這個共好的初衷，找到合作甚至創作的可能性，讓「傳統」不再傳統，透過連結不同產業，讓「生機」在不同領域之間不停延續；用設計來解決問題，「重煥生機」展現不一樣的高雄。

「永續使用的材料總是帶給我無限可能及想像，做過那麼多循環設計的跨界合作，這次是第一次使用機車的材料，感覺很新鮮也很酷！」周裕穎透露，設計靈感出自霹靂舞者，他覺得機車的強悍、速度感和BREAKING舞者精神很相似，因此改造使用不同材質的機車座墊邊角料、光陽車衣、汰舊制服、工作帽等，將看似無用的材料轉換成永續時尚服飾單品。

周裕穎也提及，霹靂舞即將在2024年登上巴黎奧運的舞台，因此邀請霹靂舞國手孫振、楊加力及B-BOY怪獸一起參與拍攝，期待結合街舞文化的力量關注，帶動大眾重視永續環境的議題。

光陽機車執行長柯俊斌指出，光陽對環境有很大的社會責任，2011年起打造電動車，代表關注環境及發展永續的決心，這次在青年局促成之下與周裕穎的設計合作，跳脫傳統思維，發現原來這些材料還能透過設計轉換，以不同形式與青年有所連結，這是一件非常有趣且榮幸的合作。