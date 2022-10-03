因應高雄氣候推出的夜間展覽策略奏效，中島11個小時人潮絡繹不斷。（高市文化局提供／楊舒婷高雄傳真）

史上最大萬坪展區的設計中島9月30日開放登島，登島首周假日就吸引30萬人次前往朝聖，根據高雄市觀光局統計，高雄市區飯店住房率近8成，展區附近的愛河灣周邊住宿率更近9成5，部分旅館甚至已經滿房，國慶3天連假，訂房率已達9成，為了疏運朝聖人潮，高雄輕軌也持續加開班次。

2022台灣設計展首次邀請破百位的設計師共同合作設計，更在昔日的經濟中島「蓬萊商港」上將22只貨櫃擺陣成圓，呈現壯闊場景，每組貨櫃都代表著一項主題，夜間更在貨櫃間設計燈光展演，讓民眾可以從白天逛到晚上，不間斷的感受台灣設計力。

高雄市長陳其邁表示，感謝大家讓設計中島開放首3天便突破30萬觀展人次，整個港區也熱鬧非凡，因應高雄氣候在設計展期間推出的夜間展覽策略奏效，加上高雄市政府跨局處整合打造的設計中島，每個展覽都精彩無比，讓大家看見台灣現在蓬勃發展的設計力。

高雄副市長史哲表示，這次設計中島首次集結全台破百位的設計師和藝術團隊作品在萬坪展區展出，從「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」的貨櫃展區及夜間搭配的設計擎天光之展演，科技結合藝術，讓中島11個小時人潮絡繹不斷，已成為一股設計展朝聖潮。

文化局表示，預估本周中央展區開展，再加上國慶連假到來，人潮勢必再創新高。因應展覽參觀人潮，駁二藝術特區周邊假日將進行交通管制，也呼籲參觀民眾多利用大眾運輸工具到設計中島，讓觀展更為便利。文化局也提醒，因訂房率已達9成，民眾務必先預定住宿與車票，來高雄感受港都多元豐富的文化魅力。