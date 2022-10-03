高雄日前59歲林姓男子因習慣飯後抽菸，吃完早餐後騎車將菸叼在口中但還未點燃，恰逢員警巡邏經過他身旁，發現林男疑似抽菸將其攔下提醒，林男此時卻神情緊張直喊「我沒有喝」，令員警起疑。果不其然，確認身分時發現林男是毒品案通緝犯，員警依規定將他解送歸案，林男上銬時還相當懊惱，頻頻碎念抽菸的壞習慣害慘自己。

2日上午8時10分許，新興分局前金所員警巡邏經前金區瑞源路與六合二路交叉路口時，發現林男騎著機車嘴邊卻叼了一根菸，但煙還未點燃，於是員警上前好意提醒林男抽菸會有違規的情事，請他將菸收回去。

不料員警騎到林男面前時提醒他時，林男卻神情緊張直呼「我沒有喝！」，看到林男的反應，令員警起疑，於是對他進行確認身分，發現林男因毒品案偵查庭未報到9月20日遭到高雄地檢署通緝，於是依規定將他逮捕解送歸案。

據了解，林男於住於台中市，於去年在友人介紹下，從台中南下工作，平常都在各工地當臨時工人，今年初在高雄市區持有安非他命遭警方查獲。

據了解，林男辯稱戶籍地還在台中，與台中的家人相處不睦才到高雄工作，後續地檢署開庭通知書都是寄到台中，台中的家人收到通知書也沒有告知，直到今天飯後從大寮到市區工地上班，遭警方攔查才知道已經開庭了，不是刻意躲藏不到案。

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