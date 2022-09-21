英業達（2356）旗下太陽能子公司英穩達科技聲請宣告破產一案，今年7月初時遭桃園地方法院駁回。隨後英穩達提起抗告，並今（21）日公告收受臺灣高等法院民事裁定文，高院裁定其抗告有理，廢棄原裁定、發回桃園地院。

英穩達為英業達持股47.65％之子公司，成立於2010年，主要從事太陽能電池製造及銷售。受到全球太陽能產業環境快速變化，國外廠商多以低價競爭，加上歐美關稅及貿易保護等措施對整體產業造成影響，市場需求驟降，後再面臨疫情致產業雪上加霜，使得英穩達營運虧損持續擴大。

考量英穩達公司資產已不足以清償22.12億元的負債，因此公司董事會決議依公司法第211條規定、聲請宣告破產，並於去年底向桃園地院聲請宣告破產。

惟經逾半年審理後，桃園地院於今年7月初駁回其聲請。英穩達認為法院裁定駁回的理由與實際情況並不符，公司負債總額仍高達近10.73億元，經公司董事會決議後委請律師進行抗告。