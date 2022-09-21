四川瀘定地震救人救災後失聯17天的水電站職工已住院救治。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，四川省瀘定縣融媒體中心21日傍晚發布消息，在瀘定規模6.8地震救了幾百人，避免下游村莊被淹，自己卻被困失聯的瀘定灣東水電站職工甘宇，於21日上午尋獲後，已於下午15時29分，由救援隊用直升機轉運至瀘定縣人民醫院。甘宇生命體徵平穩，正在接受醫療救治。

大陸央視新聞報導，在瀘定規模6.8地震後失聯17天的甘宇，是在猛虎崗找到，被當地老鄉救至家中。9月5日，瀘定地震中，甘宇和同事守電站救了幾百人，避免了下游村莊被淹，自己卻被困失聯。

川觀新聞報導，找到甘宇的王崗坪鄉躍進村民倪太高說，他兩天前回到躍進村餵羊時，聽說救援人員在附近搜尋甘宇。他因熟悉猛虎崗一帶地形，便在親戚家住下，隔天一早7時，帶了兩瓶飲料和一些糖果餅乾出發，徒步兩個多小時，在一處山坡聽到有人呼救，循線過去發現躺在樹林中的甘宇。

倪太高描述，甘宇身上衣服破爛，腿上有傷。他立即打電話給當地政府，並將攜帶的飲料拿出，讓他慢慢喝下。「他狀態還可以，就是看到我大哭了一場，說還好遇到了我。」隨即，他給家裡打電話，讓他們送來衣服、褲子。把甘宇轉移到猛虎崗管護站，由直升飛機轉送醫院。

救援甘宇時間序：

9月5日，地震後甘宇和羅永放棄第一時間逃生，在灣東水電站堅守一夜。避免下游村莊被淹，救了幾百人。

9月6日，一早甘宇和同事羅永一起，向外逃生，中間打通電話和公司取得聯繫。

9月7日，甘宇因體力不支，讓羅永出去找救援，和羅永分開。

9月8日 羅永依靠找到的打火機，點燃柴火後被救援人員發現，被困75小時後，通過救援直升機運送到瀘定縣城。

9月9日 救援力量千方百計營救甘宇，直升機等待了一天，因下雨未能起飛。石棉縣救援力量徒步進山營救，也因塌方路斷中止。

9月10日 成都和德陽兩支消防救援隊伍搭乘直升機飛赴指定地點開展搜救，救援隊伍由十多名專業消防救援人員、當地嚮導和之前被救回來的羅永組成。

9月11日 救援力量再次在周邊展開搜救，未能找到甘宇。

9月21日 確認甘宇獲救的消息，在石棉縣王崗坪鄉猛虎崗被老鄉營救。