英國21日宣布設置企業電力和天然氣躉售價格上限，自10月起能源價格將大砍逾一半，預計為期6個月，以協助企業減輕能源價格飆漲壓力。

英國政府表示，電力躉售價格上限為每千度（MWh）211英鎊（約239美元），天然氣價格上限為每千度75英鎊。價格上限將不到冬季躉售價格的一半，冬季價格預計9月30日出爐；市場估計冬季費率分別為600和180英鎊。

能源價格上限的援助對象除了企業外，還包括慈善機構，以及學校和醫院等公共部門。適用期間自10月1日起至明年3月底止。

英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）表示，政府出手援助以防止企業倒閉，保護就業機會，並抑制通膨躥揚。

英國政府並未透露這項援助措施的成本，但專家估計將耗資420億英鎊。英國先前已推出逾1,000億英鎊協助家庭支付能源帳單的計畫。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐洲電力和天然氣躉售價格急速飆高，並且波動劇烈。從鋼鐵至酒吧等產業團體樂見政府制定能源價格上限，稱此舉猶如救生索，協助業者維持營運。

英國啤酒和酒吧協會執行長麥克拉金（Emma McClarkin）表示，這項計畫將是今年冬季許多酒館的救命索。能源價格上限雖帶來喘息機會，但企業仍需要更多政府援助，以對抗經商成本攀升，也需要六個月後的支援方案。

英國商會總幹事哈維蘭（Shevaun Haviland）指出，這項援助計畫意義重大，將減輕企業的成本壓力，可讓原本打算停業、裁員或減產的企業度過這個冬天。

英國鋼鐵協會（UK Steel）總幹事史戴斯（Gareth Stace）表示，此舉顯示新政府了解事態嚴重，必須盡速推出解決方案。

不過在野黨工黨仍對援助計畫來得太晚，和缺乏細節感到不滿。工黨企業發言人雷諾斯（Jonathan Reynolds）表示，企業渴望了解計畫詳情，直到現在計畫的成本和經費來源仍是未知。