在美國又升息3碼之下，韓國財政部長22日表示，將採取措施避免韓元繼續弱勢下去。因此，有韓媒就指出，韓國央行有意與韓國國民年金(NPS)聯手，雙邊先來貨幣互換再說。

韓國財長誓言，將會用不同政策來紓解有美元資金需求的業者，譬如從事外貿生意的大小韓企等。不過，韓國財長並沒有道出詳盡做法。從2022年迄今，韓元兌美元至少大貶15%，並成為全球相同經濟體中表現屬於吊車尾的。

因韓國央行21日表示，韓美雙方並沒有立刻要進行貨幣交換，故韓國媒體報導，當地央行可能會先與NPS商議，是否相互先來貨幣交換，藉此，就可以不需藉由匯市來買賣所需之貨幣。

不過，韓國央行以及韓國國民年金皆否認以上傳言。

美元一直強勢下，讓有資金需求的韓國法人苦不堪言，像是當地進口商以及要進行海外操作的年金團體。同時，韓元續貶也加重韓國通膨大漲，還有用美元計債的償債壓力。

韓國國民年金財力雄厚，旗下粗估至少有880兆韓元資產，不僅是全韓國最大投資法人，同時也是全球第3大。從1988年成立以來至2021年，NPS投報率約6.7%，主要是以股票與固定收益商品為標的。