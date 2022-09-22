新冠肺炎疫情已肆虐2年以上，各界關心國門何時開放。國民黨立法院黨團22日召開記者會指出，工商業界皆期盼開放邊境，呼籲中央流行疫情指揮中心拿出專業做決策，別再透過網路、媒體測風向，更不要為政治服務。民進黨立法院黨團則回應，國民黨不應用喊話方式影響指揮中心專業判斷，如果不論開、關國門，國民黨都站在相反立場，「那到底要怎樣？」

國民黨立法院黨團首席副書記長謝衣鳳說明，日前PTT流傳一張「邊境管理及開放建議表格」，莊人祥僅回覆是研議中草案；媒體近期則報導，中華民國全國商業總會理事長許舒博透露王必勝致電告訴他國門即將開放，王必勝事後卻澄清，只是「密集討論」開國門。

上述事件讓謝衣鳳質疑，難道指揮中心得先透過網路與媒體放消息，先行查看民眾輿論如何，再決定是否開放國門？她認為，指揮中心不該根據輿論做決策，也不應為政治服務、存有選舉考量。

針對國門開放與否，謝衣鳳指出，根據指揮中心數據，不論新冠肺炎致死率、新冠肺炎死亡人數、新冠肺炎使用病床數等數據皆呈現下滑趨勢。倘若數字精確，她期盼指揮中心拿出專業與數據，告訴國人台灣現今醫療量能是否足以支撐邊境開放決策，畢竟工商業都盼望國門開放。

面對國民黨團訴求，民進黨立法院黨團則指出，國民黨不應用喊話方式影響指揮中心專業判斷，也不要老是做膝射式反應，政府做什麼都要反對。如果不論開、關國門，國民黨都站在相反立場，「那到底要怎樣？」

民進黨立法院黨團說明，現在國際社會包含日本在內都正迎接解封，台灣也會依此方向前進，民進黨團基本上支持開放國門，也相信行政部門會制定好相關配套措施，但何時開放、如何開放，他們認為要交由專業決定。民進黨立法院黨團強調，歡迎國民黨拿出具體配套、共同討論，否則就是為反對而反對。