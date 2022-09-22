華為Mate50系列三款新品自21日正式開售，由於首日銷售過於火爆，傳華為已開始緊急增產Mate50系列手機，一機難求的情況更使Mate50出現漲價情形。
Mate50系列發售當日，華為大陸多家門市出現排隊取機潮，很多消費者一早到店，期望能盡快拿到新機。華為Mate50系列於9月6日開啟預售，消費者只需交納人民幣（下同）100元訂金，就能預訂一台該系列手機。
線上方面，9月6日以來，天貓、京東等電商平台也開啟華為Mate50系列的全款預售。華為透露，在預售階段，華為商城及各大電商平台預訂量突破百萬隻，目前這些訂單已在陸續發貨中。
產業鏈人士透露，華為第一批Mate50系列共備貨約400萬台，目前這些備貨已被自營門市及線上商城、營運商、各大電商平台和企業客戶等「瓜分」完畢。其中，黑色版本備貨較多，崑崙玻璃版本、保時捷版本和流光紫版本備貨有限，市面上缺貨比較嚴重。
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