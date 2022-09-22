美國聯準會的利率預測意外激進，而日本央行仍維持其超寬鬆的貨幣政策，受此影響，周四日股創下逾兩個月來收盤新低。

日經225指數收跌0.58%，報27,153.83點，受隔夜美股重挫影響，盤初開跌0.95%，為7月19日以來首次跌破27,000點大關。

東證一部指數跌0.24%，收在1916.12點。

Matsui Securities分析師表示，聯準會升息75個基點符合預期，但上修「點陣圖」則被視為鷹派作風，這讓一些人想到長期收緊貨幣政策的前景。

日銀宣布其短期負利率維持不變，而10年期政府公債殖利率也仍然維持在近零水準不變。日銀總裁黑田東彥將在日股收盤後召開記者會，投資人將試圖從他發表的談話中取得更多關於政策前景的線索。

高盛首席日本經濟學家Naohiko Baba在報告中指出，我們將密切關注黑田東彥是否在談話中提到任何強力寬鬆的訊息，這可能引發日圓進一步走軟。

在日銀央行發布政策聲明後，日圓一度貶至145.405兌一美元，再創24年新低，目前報144.97。

在個股方面，迅銷、軟銀集團和Recruit Holdings給日經指數帶來最大的拖累。

豐田汽車上漲1.4%，帶來最大的提振。

日本周五（9月23日）適逢秋分節國定假日，包括日股等金融市場休市。