怒批藍綠圍攻高虹安如「惡霸性侵」 柯文哲轟：抵抗卻遭質疑為何咬人

台北市長柯文哲今上午評論民眾黨新竹市長參選人高虹安遭到藍綠猛攻學霸爭議，柯以「惡霸強姦女生」比喻，引發失言議論，台北市政府發言人陳智菡下午表示，柯文哲用字強烈是希望大家看清楚檢討被害者的「病態」現象。

高虹安因論文抄襲爭議，昨接受專訪時激動落淚；柯文哲今為高虹安抱屈，稱此猶如「惡霸流氓強姦女生」，而女生為抵抗咬一口，卻被指責為何咬人。但此形容再掀失言爭議，遭各界譁然撻伐。

陳智菡表示，高虹安最初遭抹黑論文抄襲，後開始挑語病咬高虹安瞧不起低學歷。還有一堆道德魔人跳出來批高虹安就是高傲、不知民間疾苦。甚至連她說自己很小就會用電腦，都可以說是造神，毀高三部曲連發，真的讓人嘆為觀止，陳智菡批，為了選舉真的有必要把人徹底人格毀滅？

陳智菡強調，高虹安的學位都是努力而來的客觀事實，不希望過去努力被詆毀。但現在輿論怎麼連說自己念台大都不能講，涉嫌作弊抄襲的人卻可以得到全黨大聲力挺，這難道不是價值觀扭曲？

陳智菡表示，柯文哲實在看不過去，所以用語強烈，但他完全沒有惡意或要貶損被侵犯的女性，他的邏輯是 ： 對許多人來說，名節名譽跟身體自主權一樣重要、一樣不容侵犯，柯也知道一定會有人又要給他安「不尊重女性」 的罪名，真的是欲加之罪何患無辭。