民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長林錫耀今天在黨務報告階段表示，近期出現一些選情的「雜音」，若希望帶動以前選戰的氛圍，需要有一些選戰的主軸、活動、歌曲。

他舉例，今年推出競選歌曲，增加選戰的辨識度，並提高支持者的投票意願與民進黨的支持度。

據轉述，林錫耀還提到，民進黨政府防疫成績非常好，希望政績能夠獲得選民肯定，應該好好宣傳、好好地告訴民眾，地方上要打擊黑金政治、家族政治並進行攻防，並訴諸國際指，國際上也關注年底地方選舉。

此外，根據民進黨規劃，他說，下週三將移師台中舉行行動中常會，為黨籍台中市長參選人蔡其昌拉抬氣勢；本週百工百業造勢活動將在新北市舉行，政績說明會則要去桃園市、宜蘭縣、新竹市、台中市等縣市。

今天是9月28日，也是民進黨創黨日子，身兼黨主席蔡英文總統中常會中致詞表示，上星期六以音樂會的形式來紀念創黨36周年，她要感謝這麼多年來和民進黨一起成長的黨公職同志，還有一路支持的朋友。

她說，今年11月26日的選舉，對於18歲年輕朋友來說是一個可以承擔起責任的里程碑，也是民進黨展現地方中央一條心的時刻，要讓縣市執政變得更好、更不一樣。

她強調，民進黨所面對的挑戰還相當的多，有信心可以展現韌性，克服種種難關。