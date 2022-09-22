美國聯準會再次升息75個基點，並暗示將繼續大幅升息以對抗居高不下的通膨，由科技股帶頭下挫，周四歐洲股市走跌。

泛歐STOXX 600指數開盤重挫1.5%，但目前跌幅收斂，下跌0.51%。德國DAX指數開跌1.8%，目前跌0.51%。

對利率敏感的歐洲科技股指數開跌2.6%，目前跌1.48%。

其他主要股市方面，英國富時100指數開跌1.0%，目前暫跌0.38%，該國央行料將在稍晚宣布連續第2次大幅升息。市場預期英國央行可能升息50個基點，將基準利率從1.75%調升至2.25%，也有可能跟進聯準會一舉升息75個基點，至2.5%，創下1989年以來最大的單次升息幅度。

聯準會周三宣布連續第三次升息75個基點，使其基準利率目標區升至介於3%～3.25%，創下2008年初以來新高。該美國央行並預期到今年底利率將升至介於4.25%～4.50%，中值為4.4%。這意味在今年剩下的兩次會議將至少再升息1.25個百分點，11月會議可能連續第4度升息3碼。

與此同時，歐洲央行決策理事會成員Isabel Schnabel表示，由於通膨仍然太高，利率需要繼續調升，即使歐元區面臨經濟衰退。

稍早前，瑞士央行宣布升息75個基點，將基準利率調升至0.5%，此舉意味著歐洲結束負利率時代。瑞士央行是歐洲最後一個實施負利率的國家。