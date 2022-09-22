中油昨與全球最大的油田服務公司之一施蘭卜吉(Schlumberger Oilfield Holdings Ltd.)，簽署全球戰略合作框架協議，雙方將在數位轉型、地熱、油氣探採雲端認知平台應用、以及碳中和等領域進一步合作，朝 2050淨零排放的目標前進。

簽署儀式在瑞士琉森市舉辦的「2022年數位整合論壇」舉行，由中油副總經理張敏和施蘭卜吉資深副總裁Frederik Majkut代表。中油指出，施蘭卜吉為全球首屈一指的油田服務公司，近年也開發新能源領域市場，提供產品、服務和技術解決方案。

這家公司60幾年前即駐點台灣，提供陸上油氣田數百口井的電測、海域探勘相關技術及顧問諮詢服務。在國外油氣探採方面，也協助中油於查德礦區發現油氣並成功開採。近期雙方已針對地熱能開發及碳中和試驗設計等項目展開密切交流。

同時中油與施蘭卜吉均為台美碳捕捉、再利用與封存(CCUS)產業推動聯盟一員，合作可加速相關減碳工作的推展。在新能源的道路上，中油說會則借重施蘭卜吉在國外CCUS、地熱能源、太陽光電、儲能、氫能及碳排放管理的成功經驗，協助公司能源轉型。