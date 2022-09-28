歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde) 26日於布魯塞爾參加了歐洲議會經濟委員會的季度貨幣談話，但立法者沒有心情受到熱烈歡迎，因為歐元區，8月份同比通膨率達到 9.1%，引來歐洲議會議員的抨擊。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）27報導之外，儘管目前經濟活動看起來很健康，但商業信心指標已經下滑，即將到來的冬天看起來很暗淡，能源中斷和可能的衰退。歐洲央行7月升息 0.5 個百分點，而本月初又升息 0.75 個百分點，從而顯著了貨幣緊縮政策，在這樣的背景下，歐洲議會議員（MEP）對這位歐洲央行行長提出了很多批評。

中右翼「歐洲人民黨黨團」（EPP）的尼德梅爾（Luděk Niedermayer）告訴拉加德，歐洲央行在對抗通膨方面太「落後」，「做得太少太晚了」。在他看來，通貨膨脹的很大一部分是需求驅動的，這將允許更多的貨幣緊縮。儘管拉加德表示未來幾個月可能會進一步加息，但她提醒尼德梅爾，新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭等外部衝擊「正在助長供應驅動的通膨，而不是需求驅動的通膨。」

Exactly



Dollar safe haven during times of crisis and US interest rates have risen sharpely to combat inflation



The Euro for example has collapsed https://t.co/C1qHHfOY9f pic.twitter.com/VG2iQwFTO3 — John Ewing 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@1874JJ) September 26, 2022

拉加德：「主要是供應驅動的通貨膨脹。」

她說通膨的根本原因「主要是供應驅動的通脹」

根據歐盟統計局的數據，通貨膨脹主要是由能源和食品價格價格上漲所推動的，而這些價格最直接受到供應中斷的影響。然而，其他商品的價格也開始上漲超過 4%。

拉加德說。「雖然供應瓶頸一直在緩解，但它們的通脹影響繼續逐漸影響到消費者價格，」