女裝平織側邊線條輕便褲，790元。（GU提供）

初秋到來，還在苦惱時下流行的必備穿搭單品如何選？日本服飾品牌GU全新推出「PULL ON PANTS 美型輕便褲」系列，此系列結合「Classic ＆ Sporty 復古運動風」元素，腰部抽繩設計讓穿脫更方便，寬版直筒版型與中壓線設計能修飾腿部線條，售價590元起，共有素色、格紋、側邊線條等多變款式，素色款更有多達7種繽紛色彩，讓所有人可自在玩色。

GU「美型輕便褲」系列主打舒適材質、好穿脫設計、可修飾腿部線條版型、親民價格等特點，共有3種款式及9種繽紛色系，其中略微寬鬆的版型讓褲管不會緊貼腿部，即使在炎熱的夏、秋換季時節也不會過於悶熱難耐；褲管除了擁有優美的垂墜感，特別以中線打褶設計增加立體感，強化視覺上的I字型效果，讓腿部線條看起來更顯細長。

該系列也可透過腰部的鬆緊帶設計變換成低腰褲款，只要再搭上一件簡約的短版上衣，就能穿出今年最流行的「Y2K穿搭」。另外，洗滌也不擔心產生皺摺，穿了一天後只要洗淨、攤平、懸掛、晾乾即可，無須繁瑣的送洗或保養步驟。